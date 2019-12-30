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На Украине назвали возвращение пленных победой государства

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал возвращение пленных украинцев победой государства. Она опубликовал соответствующий пост в Facebook.

Разумков написал, что 76 украинцев находятся дома. По его словам, это важная победа накануне Нового года.

Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обменялись пленными возле Горловки в воскресенье, 29 декабря. Формула составила «123 на 76». В этот же день президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки» за договоренности по обмену пленными. Он сообщил, что в рамках обмена свободу получил 81 украинец: 76 из них прилетели в Киев, еще шестеро остаются с семьями на неконтролируемых властями Украины территориях.

Проведение обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» между Киевом, ДНР и ЛНР до конца текущего года было согласовано на декабрьском саммите «нормандской четверки» в Париже. Эта мера предусмотрена и минскими соглашениями 2015 года.

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