Киев и Донбасс подвели итоги крупного обмена пленными

Киев и самопровозглашенные республики Донбасса подвели итоги первого за последние два года крупного обмена пленными. Формула составила «123 на 76» человек, сообщает ТАСС.

В пресс-службе офиса президента Украины отметили, что Киеву передано 76 человек: 25 из них находились в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), 51 — в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

По словам уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, слова которой приводит Донецкое агентство новостей, самопровозглашенная республика получила 60 человек. «Еще украинская сторона не довезла несколько человек», — рассказала она.

Как отмечает Луганский информационный центр со ссылкой на руководителя рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольгу Кобцеву, Луганск получил 63 человека. По ее словам, в частности, Киев передал нескольких россиян и бразильца Рафаэля Лусварги. «В принципе, можно сказать, что обмен выполнен в полном объеме в соответствии со списками всех установленных на всех установленных», — сказала она.

В числе переданных Донбассу — бывшие бойцы спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящие подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года.

Это первый за последние два года крупный обмен пленными между Украиной и самопровоглашенными республиками Донбасса. Предыдущий состоялся 27 декабря 2017 года по формуле «233 на 73».

Проведение обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» между Киевом, ДНР и ЛНР до конца текущего года было согласовано на декабрьском саммите «нормандской четверки» в Париже. Эта мера предусмотрена и минскими соглашениями 2015 года.

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