СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье. Об этом она написала в Facebook.

«Уважаемые журналисты, не распространяйте фейк о "расстреле группы СБУ в Закарпатье". Это полный бред!», — говорится в сообщении представителя СБУ.

О пытках и убийстве четырех сотрудников спецслужбы ранее, 23 декабря, сообщило украинское издание «Страна.ua». В публикации говорилось, что офицеров расстреляли в Закарпатье местные бандиты, которые занимались контрабандой. На момент публикации официального подтверждения информации не было.

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