На Украине засекретили информацию о суицидах в армии

Служба безопасности Украины (СБУ) засекретила статистику по самоубийствам среди участников боевых действий в Донбассе. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на ответ на запрос к министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В ответе говорится, что ведомство не должно располагать информацией о суицидах в армии. При этом занимавшаяся вопросами ветеранов до создания министерства Государственная служба по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции пыталась получить эту информацию в 2017 году.

Однако Министерство обороны Украины, отвечая на запрос ведомства, указало, что статистика по самоубийствам хранится под грифом «секретно». СБУ могла засекретить эту информацию в 2005 году.

Материалы по теме Синдром Донбасса Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно

Широкая дискуссия вокруг суицидов в украинской армии развязалась после того, как в 2018 году занимавший пост главного военного прокурора Украины Анатолий Матиос заявил, что зоне проведения АТО в Донецкой и Луганской областях еженедельно счеты с жизнью сводят два-три военнослужащих ВСУ.

В главном управлении морально-психологического обеспечения ВСУ назвали эти данные ложными, однако отказались предоставить статистику, сославшись на секретность информации.

В мае 2018 года министр обороны Украины Степан Полторак говорил, что за все время вооруженного конфликта в Донбассе небоевые потери, включающие в себя суицид, составили 938 человек. В военной прокуратуре не согласились с такой оценкой, заявив, что число погибших превышает 10 тысяч человек. При этом Матиос признавал, что статистика небоевых потерь не ведется на государственном уровне, а раненых и убитых вне боевых столкновений считает каждое ведомство отдельно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!