В украинской армии заметили эпидемию самоубийств

С начала года минимум восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли на службе при невыясненных обстоятельствах. Официально все случаи квалифицированы как суицид. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает украинское издание «Вести».

В частности, издание обратило внимание на историю 19-летнего курсанта Харьковского национального университета воздушных сил. 28 января он заступил в караул, спустя три часа его нашли мертвым с пулевыми ранениями в голову и грудь. Инцидент расследуется как самоубийство, однако его близкие утверждают, что молодой человек в день гибели планировал дела на ближайшее время. Также, по их словам, курсант рассказывал о массовом увлечении офицеров вуза алкоголем и наркотиками.

Материалы по теме Башню снесло Украинские танкисты грозятся намотать ополченцев на гусеницы

Министерство обороны не раскрывает официальную статистику по самоубийствам среди военнослужащих и обстоятельства их гибели. Бывший военный прокурор Анатолий Маркевич отметил, что теперь подобными делами занимается Нацполиция Украины, практически не расследуя их.

Также Маркевич считает, что медкомиссии не проверяют физическое и психическое здоровье призывников, для которых попадание в военный коллектив — травматическая ситуация. «Накладываясь на слабую нервную систему или проблемы воспитания призывника, она может приводить к негативным последствиям», — поясняет он.

1 ноября 2017 года в военкомате Киева сообщали, что осенняя призывная кампания в ряды ВСУ в столице Украины на грани срыва. Также стало известно, что для выполнения плана по призыву в ночном клубе Киева была устроена облава, задержанных доставили сразу в военкомат.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!