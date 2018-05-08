Названо число погибших в Донбассе украинских военных

В ходе силовой операции Киева в Донецкой и Луганской областях Украины, начавшейся в 2014 году, Вооруженные силы Украины потеряли в общей сложности 3332 человека. Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал министр обороны страны Степан Полторак.

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«Из них боевые потери — это 2394 лица, и 938 человек — небоевые потери», — уточнил министр.

Полторак подчеркнул, что причины небоевых потерь различны. «Начиная от болезней, дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил безопасности... Суицида, (...) употребления спиртных напитков», — добавил он.

24 апреля глава комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков сообщил, что более тысячи человек, принимавших участие в антитеррористической операции на востоке Украины, покончили жизнь самоубийством. В том же месяце управление ООН по координации гуманитарной деятельности на Украине назвало число жертв вооруженного конфликта среди мирных жителей — более 2540 человек.

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