Высокие небоевые потери Украины в Донбассе объяснили проблемами общества

Небоевые потери украинской армии с начала вооруженного конфликта в Донбассе составили более 10 тысяч человек. Об этом сообщил в интервью порталу Liga.net главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, статистика небоевых потерь не ведется на государственном уровне, раненых и убитых вне боевых столкновений считает каждое ведомство отдельно.

Потери личного состава происходят во время учений и по неосторожности, сказал Матиос. Также прокурор намекнул и на социальные причины: «Война порождает страшные последствия. Общество интегрирует и направляет в армию своих представителей. Следовательно, все его проблемы переносятся в Вооруженные силы».

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Матиос ранее публично обвинял Минобороны Украины в занижении информации о количестве самоубийств в армии и требовал на государственном уровне заняться профилактикой подобных случаев. В начале года он заявлял, что в зоне конфликта еженедельно совершают суицид два-три человека.

В мае министр обороны страны Степан Полторак сообщил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за время конфликта в Донбассе погибли 2394 человека, еще 938 погибших составляют небоевые потери. В числе причин он назвал нарушения правил безопасности, несчастные случаи, болезни и суицид.

В апреле глава комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков заявил, что более тысячи участников конфликта покончили с собой.

Антитеррористическая операция началась на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей в 2014 году после государственного переворота. Она велась под контролем Службы безопасности Украины. Весной 2018-го ее формат был изменен, она получила название Операция объединенных сил и перешла под контроль ВСУ.

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