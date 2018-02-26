На Украине поспорили о количестве суицидов в армии

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос отверг информацию Минобороны страны о том, что количество самоубийств в армии в этом году осталось на уровне прошлого года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мне приходится опровергать ложь генерала Минобороны с глубокой грустью. Военные прокуроры из-за бездушной и небрежной работы подразделения [Олега] Грунтковского вынуждены "работать" не с живым, а мертвым личным составом ВСУ», — сказал он.

Он добавил, что в последнее время военная прокуратура остро ставит вопрос о необходимости своевременного выявления посттравматического синдрома (ПТРС) и предотвращения случаев самоубийств среди бывших и действующих участников АТО.

«За два месяца этого года по два суицида в неделю (16 погибших) — эти скупые данные Единого реестра досудебных расследований беспристрастны, как никто. Большинство самоубийц — совсем молодые ребята 1995-1998 годов рождения. Вот такая ужасная правда, и данные о суицидах не являются и не могут быть тайными», — отметил Матиос.

В феврале Анатолий Матиос заявил, что зоне проведения АТО в Донецкой и Луганской областях еженедельно счеты с жизнью сводят два-три военнослужащих ВСУ. Начальник главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Олег Грунтковский назвал эти данные ложными и заявил, что не знает, откуда прокурор их взял. Он подчеркнул, что статистика не отличается от прошлогодней, однако конкретное число не назвал, сославшись на секретность информации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!