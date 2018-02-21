Раскрыта статистика самоубийств среди бойцов АТО

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В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях Украины еженедельно счеты с жизнью сводят два-три военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос. Видео доступно на YouTube (с 9:48).

Он также добавил, что оглашенные им данные касаются лишь военнослужащих, находящихся непосредственно в зоне АТО. Подсчетом самоубийств среди вернувшихся с фронта занимаются региональные органы власти, подчеркнул Матиос.

5 февраля газета «Вести» рассказала, что на Украине с начала 2018 года были зафиксированы как минимум восемь смертей бойцов ВСУ, которые погибли на службе при невыясненных обстоятельствах. Официально все случаи были квалифицированы как суицид.

В частности, газета обратила внимание на историю 19-летнего курсанта Харьковского национального университета воздушных сил. 28 января он заступил в караул, спустя три часа его нашли мертвым с пулевыми ранениями в голову и грудь. Инцидент расследуется как самоубийство, однако его близкие утверждают, что молодой человек в день гибели планировал дела на ближайшее время. Также, по их словам, курсант рассказывал о массовом увлечении офицеров вуза алкоголем и наркотиками.

1 ноября 2017 года в военкомате Киева сообщали, что осенняя призывная кампания в ряды ВСУ в столице Украины на грани срыва. Также стало известно, что для выполнения плана по призыву в ночном клубе Киева была устроена облава, задержанных доставили сразу в военкомат.

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