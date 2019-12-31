России вернули прожившего полтора года в консульстве в Одессе моряка

Среди участников обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) оказался матрос Валерий Руднев, задержанный в 2018 году за дезертирство из-за отказа сохранить верность украинской присяге. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.

По данным газеты, в 2014 году житель Крыма служил в Военно-морских силах Украины, однако после воссоединения полуострова с Россией он демобилизовался и принял российское гражданство. Руднева задержали 4 мая в порту Черноморска около Одессы на судне, на котором он был матросом. За это ему было предъявлено обвинение в дезертирстве.

Моряка отпустили под подписку о невыезде до суда, после чего он обратился в российское генконсульство в Одессе. Дипломаты приняли решение позволить ему поселиться в дипмиссии — там он прожил полтора года. Незадолго до обмена его приговорили к пяти годам с испытательным сроком в один год без отбывания этого первого года в местах заключения. После обмена он вернулся в Россию, отмечает «Коммерсантъ».

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Ранее участники обмена рассказали о пытках, которые применяли к заключенным в Службе безопасности Украины (СБУ). Украинские силовики избивали пленных и использовали ток для получения необходимых «признаний», в том числе о якобы прохождении диверсионной подготовки в России. В случае, если заключенные отказывались от ложных признаний и пытались увиливать, сотрудники СБУ использовали более жесткие пытки.

29 декабря Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обменялись пленными по формуле «123 на 76». Проведение обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» между Киевом, ДНР и ЛНР до конца текущего года было согласовано на декабрьском саммите «нормандской четверки» в Париже. Эта мера предусмотрена и минскими соглашениями 2015 года.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении норм и принципов международного права. Российские власти опровергают эти обвинения.

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