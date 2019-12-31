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Освобожденные бойцы «Беркута» рассказали о расстреле сослуживцев на Майдане

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Бывшие бойцы украинского спецподразделения МВД «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин в эфире телеканала «Россия 24» рассказали о гибели своих товарищей во время Евромайдана в 2014 году.

Силовики переданные самопровозглашенным республикам Донбасса Киевом в рамках обмена пленными, заявили, что первыми жертвами уличных боев 20 февраля стали именно сотрудники МВД. «Все началось в 5 утра. Протестующие сначала троих убили, 39 огнестрельных ранений. Потом убивают еще одного сотрудника нашего и ранят еще одного», — сказал Зинченко.

Аброськин, в свою очередь, уточнил, что огонь велся не по бойцам в строю, а «по тем, кто нес рацию, оказывал какую-то другую помощь». Также, по его словам, сотрудники милиции применяли специальные средства, но не огнестрельное оружие, которого у них и не было.

Первый за последние два года обмен пленными между Украиной и Донбассом состоялся 29 декабря в районе Горловки. Киев получил 76 человек, Донецку передали 60 человек, Луганску — 63 человека. Помимо Зинченко и Аброськина, Киев отпустил еще троих экс-беркутовцев — Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтура.

Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Центральная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже площадь стала эпицентром силового противостояния митингующих и милиции.

Резкое обострение ситуации произошло 18 февраля 2014-го, когда на Майдане применили оружие. Всего в ходе противостояния погибли свыше 100 человек. Новая украинская власть возложила ответственность за это на спецподразделение МВД «Беркут». Сотрудники «Беркута» свою причастность к убийствам отрицают.

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