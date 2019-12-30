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Освобожденные ополченцы рассказали о пытках украинских силовиков

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Автобус с пленными на КПП на окраине города Горловка в ДНР
Автобус с пленными на КПП на окраине города Горловка в ДНР

Треть освобожденных в рамках обмена ополченцев подвергались пыткам со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

Как рассказал главный врач Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) Олег Вольман, у всех доставленных в медицинское учреждение пленных взяли анализы, они прошли рентгеновское обследование и консультации со специалистами. По словам Вольмана, около 20 человек пожаловались на пытки в плену. «Над ними проводились пытки, воздействие током, физическое и психологическое воздействие», — сообщил главврач.

У многих пациентов выявили ряд патологий, однако они, в основном, связаны с возрастными изменениями и отсутствием должного лечения. Сейчас состояние всех доставленных в больницу пленных стабильно, добавил Вольман.

Первый за последние два года обмен пленными между Украиной и Донбассом состоялся 29 декабря в районе Горловки. Киев получил 76 человек, Донецку передали 60 человек, Луганску — 63 человека. Проведение обмена по формуле «всех установленных на всех установленных» было согласовано на саммите в «нормандской четверки» 9 декабря в Париже. Этот вопрос является одним из основных пунктов Минских соглашений. Предыдущий обмен состоялся 27 декабря 2017 года по формуле «233 на 73».

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