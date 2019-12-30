Причастного к покушению на Захарченко освободили в рамках обмена

Среди участников обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) оказался причастный к покушению на экс-главу ДНР Александр Захарченко. Полный список переданных Киеву украинцев опубликован на сайте офиса президента Украины.

Освобожденным, подозреваемым в убийстве Захарченко, оказался Максим Теорентер. На сайте украинского президента отмечается, что он не является военным или сотрудником государственных органов, занимается бизнесом. Теорентер жил в подконтрольном Киеву городе Лиман Донецкой области, однако в 2016 году был вынужден уехать на территорию ДНР, после чего исчез.

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Ранее Теорентер сравнил Украину с Голливудом. По его словам, на неподконтрольных Киеву территориях ежедневно ловят людей, что делает жизнь на этих территориях невозможной.

29 декабря Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обменялись пленными по формуле «123 на 76». Проведение обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» между Киевом, ДНР и ЛНР до конца текущего года было согласовано на декабрьском саммите «нормандской четверки» в Париже. Эта мера предусмотрена и минскими соглашениями 2015 года.

Александр Захарченко погиб 31 августа прошлого года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. Практически сразу же после его гибели власти ДНР сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны; в Донецке также называли имена задержанных и заявляли, что к организации взрыва причастен офицер СБУ Сергей Моторин. В Киеве отрицают обвинения в покушении на Захарченко.

Теорентер принял участие в другом покушении на экс-главу ДНР, которое оказалось неудачным. В апреле 2016 года он собирался подорвать взрывное устройство в стрелковом комплексе «Артемида» в Донецке во время визита главы республики.

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