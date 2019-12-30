Участник обмена пленными сравнил Украину с Голливудом

Один из участников состоявшегося накануне обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками Максим Теорентер сравнил Украину с Голливудом. Об этом сообщает издание Liga.net.

По словам Теорентера, на неподконтрольных Киеву территориях ежедневно ловят людей, что делает жизнь на этих территориях невозможной. По этой причине приезд на Украину воспринимается как нечто удивительное: «Вы не представляете... Приезжаешь сюда — будто в Голливуд попал».

Бывший заключенный отметил, что провел в местах лишения свободы четыре года и на протяжении всего этого времени был вынужден бороться за жизнь. По его словам, власти самопровозглашенных республик хотят забрать у украинцев честь и свободу. «Очень сложно там, нас там очень не любят», — рассказал он. По его словам, в колонии, где он находился, до сих пор остаются по меньшей мере 15 украинцев.

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29 декабря Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обменялись пленными по формуле «123 на 76». В этот же день президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки» за договоренности по обмену пленными. Он сообщил, что в рамках обмена свободу получил 81 украинец: 76 прилетели в Киев, остальные остались с семьями на неконтролируемых властями Украины территориях.

Проведение обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» между Киевом, ДНР и ЛНР до конца текущего года было согласовано на декабрьском саммите «нормандской четверки» в Париже. Эта мера предусмотрена и минскими соглашениями 2015 года.

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