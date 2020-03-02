Премьер Украины опроверг слухи о своей отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что пока не написал заявление от отставке. Таким образом он опроверг слухи о готовящейся смене главы Кабмина, передают «Українські Новини».

Гончарук уточнил, что будет консультироваться с президентом Владимиром Зеленским и парламентом.

Премьер добавил, что планируется «серьезное усиление правительства», передает «РБК-Украина». Однако Гончарук отказался говорить, кого из министров собираются заменить, подчеркнув, что окончательное решение будет принято в ходе консультаций.

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Ранее сообщалось, что украинский пранкер, известный как Джокер, переписывался с Гончаруком от имени депутата от «Слуги народа». В переписке премьер сказал, что «очень навряд ли» останется на своей должности, но не исключил, что все еще может измениться.

25 февраля издание Kyiv Post узнало, что президент Украины хочет сменить главу Кабмина и рассматривает на этот пост кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко. Тигипко дважды занимал должность вице-премьера при президенте Викторе Януковиче и был министром соцполитики, то есть попадает под закон о люстрации, запрещающий чиновникам времен Януковича работать на госслужбе.

В январе Гончарук уже подавал в отставку после того, как в сети появились несколько аудиозаписей якобы правительственного совещания. На них мужчина, чей голос похож на голос премьера, критиковал Зеленского за недостаточное понимание экономики и сам назвал себя профаном.

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