Конфликт президента и премьера Украины связали с Коломойским

Причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица. Об этом пишет местное издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник.

По данным издания, Зеленский и Гончарук встретились в пятницу, 28 февраля. На встрече президент, по данным собеседника издания, поднял вопрос о смене глав энергокомпаний и заявил о крайнем недовольстве Коломойского этими кадровыми перестановками.

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Как сообщил источник, в ответ Гончарук заявил, что он не понимает генеральную линию властей Украины: «То мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим». Украинский премьер добавил, что если он неправильно понимает статус-кво, то готов уйти в отставку.

После встречи Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады, которое состоится 4 марта. Тема заседания не называлась, однако в повестку собрания украинский президент попросил включить «вопросы о рассмотрении нескольких проектов законов и о кабинете министров Украины». Также он попросил «заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов».

Позднее руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что одной из причин внеочередного заседания Верховной Рады стала необходимость кадровых изменений в кабмине. Однако он отказался называть политиков, которых могут коснуться перестановки.

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