В партии Зеленского анонсировали кадровые перестановки

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» анонсировали кадровые перестановки. Об этом в ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером», доступном на YouTube, заявил руководитель фракции Давид Арахамия.

По его словам, необходимость кадровых изменений в кабинете министров стала одной из причин внеочередного заседания Верховной Рады. «Мы хотим усилить правительство и сделать его более оперативным, более опытным. А для этого нужно принять несколько кадровых решений», — пояснил парламентарий.

В то же время Арахамия отказался называть политиков, которых могут коснуться кадровые изменения. При этом бизнесмен и бывший вице-премьер Сергей Тигипко не рассматривается ни на одну из должностей в правительстве, подчеркнул он.

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Глава партии добавил, что поводом для подобного решения стали признаки приближения экономического кризиса и угроза эпидемии коронавируса. Помимо этого, глава государства хочет обсудить законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель и законопроект по обороне.

Ранее стало известно, что украинский лидер созвал срочное заседание Рады, которое состоится 4 марта. По данным источников Kyiv Post и «Коммерсанта», правительство готовится к смене премьер-министра страны из-за низкого уровня доверия украинцев к кабинету министров. Утверждалось, что Зеленский якобы рассматривает кандидатуру Тигипко. Алексей Гончарук, занимающий этот пост в настоящее время, сообщил, что заявления о своей отставке он не писал.

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