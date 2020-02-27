Раскрыто мнение украинцев об успехах Зеленского в решении конфликта в Донбассе

Успех действующей власти в деле разрешения конфликта в Донбассе отмечают 25 процентов украинцев. Об этом сообщает «Интерфакс-Украины» со ссылкой на опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Об отсутствии достижений команды президента Украины Владимира Зеленского в процессе урегулирования ситуации на востоке страны заявили 70 процентов граждан.

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В КМИС отметили, что в оценке деятельности власти произошло ухудшение по сравнению с декабрем. Там раскрыли мнение украинцев на конец 2019 года: 40 процентов граждан Украины тогда полагали, что власть действует успешно в деле решения конфликта.

Опрос проводился 21-25 февраля 2020 года методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса было проведено 1500 интервью, погрешность выборки не превышает трех процентов.

24 февраля сообщалось, что рейтинг Зеленского снизился до рекордных 40 процентов. Социологи отмечают, что только 13 процентов украинцев считают, что власть удовлетворяет их ожидания. Более 35 процентов граждан Украины уверены, что правительство Зеленского не пытается улучшить ситуацию в стране, а только имитирует усилия.

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