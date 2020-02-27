Украина оценила возможность вступить в НАТО без Крыма и Донбасса

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба оценил возможность вступления страны в НАТО без возвращения контроля над Крымом и Донбассом. Об этом он заявил в Twitter.

«Да. Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями», — написал Кулеба, отвечая на вопрос одного из пользователей.

Ранее вице-премьер заявил, что у Украины есть план по возвращению Крыма. Он состоит из 12 шагов, в результате которых полуостров «выскользнет из ослабевших рук России».

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Часть Донецкой и Луганской областей вышли из-под контроля Киева, который попытался вернуть их военной силой. Украина обвиняет Россию в оккупации своих территорий. Россия отвергает все претензии, указывая на их голословность.

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