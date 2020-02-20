Украина анонсировала повышение статуса в НАТО

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк анонсировал повышение статуса страны в НАТО. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, в октябре Украина может обрести статус «партнера с расширенными возможностями», если темп реформ будет сохранен. Загороднюк рассказал, что в Брюсселе, за день до Мюнхенской конференции по безопасности, у украинской стороны была встреча с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и его заместителем.

Материалы по теме Проблемный член Что мешает Украине вступить в НАТО

«Заседание фактически как Комиссия Украина — НАТО, неформальное. И там присутствовали все министры обороны всех стран НАТО, которые приехали в Брюссель», — сказал он, заверив, что в альянсе «есть полная поддержка» курса реформ нынешнего правительства. Министр подчеркнул, на Украине работают советники, консультанты и наблюдатели НАТО, которые сообщают о ходе реформ в альянс.

14 февраля вице-премьер и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил о «тектоническом сдвиге» в отношениях страны с НАТО. По его словам, вступление Украины в альянс является вопросом времени, которое «обязательно наступит».

В годы президентства Петра Порошенко курс на вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс был закреплен в Конституции. После избрания на пост главы государства Владимир Зеленский также неоднократно заявлял, что придерживается идей евроатлантической интеграции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!