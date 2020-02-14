На Украине заявили о «тектоническом сдвиге» в отношениях с НАТО

Вице-премьер и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил о «тектоническом сдвиге» в отношениях страны с НАТО. Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.

По словам Кулебы, вступление Украины в Североатлантический альянс является вопросом времени, которое «обязательно наступит». Он подчеркнул, что на данный момент страна представляет интерес для НАТО.

Материалы по теме Проблемный член Что мешает Украине вступить в НАТО

«Я регулярно общаюсь с представителями Североатлантического альянса. И слышу много слов благодарности за возможность учиться у Вооруженных сил Украины. <...> Мы больше не просители, которые просят о помощи. Мы имеем опыт. Мы важны друг для друга», — пояснил министр.

7 февраля стало известно, что на подконтрольной Украине территории Донбасса будут построены две военные базы по стандартам НАТО. Они появятся в Мариуполе и Северодонецке.

В ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новой системе воинских званий в украинской армии. Документ заменяет прапорщиков и старших прапорщиков на рекрутов и штаб-сержантов соответственно. Закон принят в целях привести систему воинских званий страны в соответствие со стандартами НАТО.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!