Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что в Донбассе будут построены две военные базы по стандартам НАТО. Заявление опубликовано на сайте министерства.

Базы появятся в Мариуполе и Северодонецке, подконтрольных Киеву. Их построят «в чистом поле», отметил Загороднюк. По словам министра, строительство качественных инфраструктурных проектов запланировано, чтобы «все знали», что на Украине тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО.

Ранее стало известно, что Украина требует от США 30 миллионов долларов за оружие, которое не было поставлено.

В ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новой системе воинских званий в украинской армии. Документ заменяет прапорщиков и старших прапорщиков на рекрутов и штаб-сержантов соответственно. Закон принят в целях привести систему воинских званий страны в соответствие со стандартами НАТО.

Военный конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда часть территории Донецкой и Луганской областей вышли из-под контроля Киева. Украина обвиняет Россию в поддержке сепаратизма и оккупации, Москва отвергает претензии.

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