Зеленский заявил о готовности сегодня прекратить войну в Донбассе

Война в Донбассе может закончиться, если этого захотят все стороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Мы не смогли пока что прекратить полностью огонь и терять наших украинцев. Но я верю в свет, но не хочу думать, что это свет в конце туннеля», — рассказал Зеленский о ситуации на востоке страны.

При этом президент Украины подчеркнул готовность «прекратить сегодня» вооруженный конфликт, если этого пожелает другая сторона, поскольку Киев «защищает свои земли».

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21 января министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в Киеве выступают против разведения сил по всей линии разграничения в Донбассе. По его мнению, этот процесс может занять годы и из-за этого перерасти в замороженный конфликт.

Ранее в январе глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что Киев откажется от минских договоренностей в том случае, если в 2020 году на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса не будут проведены выборы. По его словам, причиной также может стать длящееся слишком долго разведение войск.

На состоявшемся 9 декабря саммите «нормандской четверки» в Париже стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.

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