Украина назвала новое условие выполнения минских соглашений

Власти Украины назвали новое условие выполнения минских соглашений. Об этом на своей странице в Facebook написала Дарья Олифер, пресс-секретарь официального представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке страны Леонида Кучмы.

Украинская сторона настаивает, что местные выборы в Донбассе могут быть проведены лишь после возвращения в регион всех внутренне перемещенных лиц и беженцев.

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«Международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов и/или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий», — написала Олифер.

7 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что Киев откажется от минских договоренностей в том случае, если в 2020 году на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса не будут проведены выборы. По его словам, причиной также может стать длящееся слишком долго разведение войск.

9 декабря 2019 года в Париже впервые за три года состоялся саммит «нормандской четверки». По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца 2019 года и разведение войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.

В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения. Его также подписали представители ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия. Киев взял на себя обязательства провести политические реформы и предоставить региону особый статус.

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