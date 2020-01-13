Украина обвинила ОБСЕ в предоставлении недостоверной информации

Украинское командование обвинило специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ в Донбассе в предоставлении недостоверной информации. Об этом пишет «РБК-Украина».

В опубликованных в начале января отчетах СММ зафиксировала нахождение украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса» на линии соприкосновения. По оценке наблюдателей, это противоречит минским соглашениям в части отвода вооружений в Донбассе.

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В ответ представители Украины в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) и командование Операции объединенных сил (ООС) отметили, что размещение ЗРК не подпадает под действие минских договоренностей.

«Освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера», — заявила украинская сторона.

Ранее министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что для проведения местных выборов в Донбассе Киев должен выполнить политическую часть «Комплекса мер по выполнению минских соглашений».

7 января глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что Украина откажется от минских соглашений договоренностей в случае, если в 2020 году на неподконтрольных Киеву территориях не будут проведены выборы. По его словам, причиной также может стать длящееся слишком долго разведение войск.

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