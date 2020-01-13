ДНР оценила возможность проведения выборов в Донбассе в 2020 году

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) оценили возможность проведения выборов в Донбассе в 2020 году. Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова считает, что украинские власти не успеют выполнить предусмотренные минскими соглашениями условия, передает РИА Новости.

По ее словам, для проведения выборов Киев сначала должен выполнить политическую часть «Комплекса мер по выполнению минских соглашений».

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Никонорова напомнила, что в коммюнике по итогам встречи в «нормандском формате» закреплено обязательство украинских властей согласовать с Донецком и Луганском правовые аспекты особого статуса Донбасса. При этом глава МИД ДНР отметила, что речь также идет о недопущении преследования и наказания участников боевых действий в регионе.

«Таким образом, перед Киевом стоят крайне обширные задачи, нам сложно представить, как Украина сможет выполнить все эти необходимые шаги до осени 2020 года, особенно учитывая тот факт, что ни один из проектов упомянутых актов Киев на согласование контактной группы не предоставлял, хотя, согласно комплексу мер, все эти документы должны быть согласованы с нами», — заявила Никонорова, добавив, что Украина также должна принять специальный закон для проведения местных выборов.

Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы в Донбассе могут пройти одновременно с местными выборами по всей Украине, которые состоятся 31 октября 2020 года.

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