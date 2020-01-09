Украина отказалась проводить выборы в Донбассе любой ценой

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что принятие «формулы Штайнмайера» не означает проведения выборов в Донбассе любой ценой. Об этом он говорил в интервью изданию Bild, перевод которого опубликован на официальном сайте посольства Украины в Германии.

Пристайко утверждает, что в идеале выборы в Донбассе должны быть проведены параллельно с общими выборами на Украине, которые планируются на осень. По его словам, украинские власти не наивны и знают, кто будет выдвигаться на выборах на неподконтрольных Киеву территориях.

Глава МИД считает, что если выборы в Донбассе не состоятся в этом году, то стране нужно искать альтернативы минским соглашениям. Впрочем, по его словам, Украина не собирается выходить из минского переговорного процесса.

Пристайко опасается замораживания конфликта в Донбассе, однако уверен что этот сценарий предпочтительнее, чем полноценное возобновление боевых действий.

«Формула Штайнмайера» — документ, определяющий механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Предоставление особого статуса самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) на постоянной основе прописано в пункте номер 11 минских соглашений и, согласно протоколу, должно осуществляться после вывода вооружения из зоны конфликта, восстановления социально-экономических связей региона с остальной территорией Украины и обмена пленными. Особый статус предполагает культурно-языковую автономию, амнистию и расширенные полномочия для представителей местного самоуправления.

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