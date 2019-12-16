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Обещание Украины включить «формулу Штайнмайера» в законодательство сочли обманом

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Виктор Медведчук
Виктор Медведчук

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что обещание главы МИД Украины Вадима Пристайко о включении «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса является лукавством и обманом. Слова политика цитирует ТАСС.

Медведчук напомнил, что срок действия закона, о котором идет речь, недавно был продлен Верховной Радой на один год, однако другие изменения внесены в него не были. Он также рассказал, что включить в закон «форумулу Штайнмайера» пыталась его партия, однако президентская фракция эту инициативу не поддержала.

По мнению политика, заявления Пристайко представляют собой «очередную оговорку, очередную попытку превратить это все в фарс». Он также указал, что у властей нет политической воли и желания установить мир в Донбассе, что подтверждают законодательные инициативы президента Владимира Зеленского.

Ранее Пристайко заявил, что в нынешней редакции закона об особом статусе Донбасса «формула Штайнмайера» отсутствует, так как до 31 декабря, когда истекает срок его действия, власти не успевают внести необходимые изменения. Глава МИД отметил, что документ согласован украинской властью и вопрос стоит лишь в конкретной имплементации его в законодательство.

«Формула Штайнмайера» — это документ, определяющий механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Предоставление особого статуса самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) на постоянной основе прописано в пункте номер 11 минских соглашений и, согласно протоколу, должно осуществляться после вывода вооружения из зоны конфликта, восстановления социально-экономических связей региона с остальной территорией Украины и обмена пленными. Особый статус предполагает культурно-языковую автономию, амнистию и расширенные полномочия для представителей местного самоуправления.

Действующий на Украине закон об особом статусе Донбасса был принят в октябре 2014 года. Он предполагает временное введение особого порядка местного самоуправления и прописывает порядок проведения выборов.

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