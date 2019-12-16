Россия
 
Последние новости
Ждущим снег москвичам посоветовали надеяться на волшебство
Обнаружен неизвестный вид космических объектов
Скарлет Йоханссон вышла в свет в наряде российского бренда
Зеленского обвинили в строительстве «нью СССР»
В Англии сотрудникам разрешили брать «похмельные отгулы»
Кремль указал на разницу в подходах Порошенко и Зеленского
Донбасс предложил Украине обсудить особый статус
Еврейку раскритиковали за шутку о «чистокровных евреях»
Opel вернется в Россию
Новости партнеров

В Кремле прокомментировали закон о децентрализации власти на Украине

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Изменения Конституции Украины необходимо очень внимательно изучить на предмет соответствия минским договоренностям и «формуле Штайнмайера». Об этом в понедельник, 16 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закон о децентрализации власти на Украине. Его слова приводит «Интерфакс».

«Здесь нет ничего такого, что может толковаться двояко, что может дискутироваться. Есть минские договоренности. В Париже [на саммите "нормандской четверки"] именно в преамбуле стороны подтвердили свою приверженность минским договоренностям», — заключил представитель главы государства.

Ранее 16 декабря Верховная Рада обнародовала президентский законопроект о децентрализации власти. Документом предусматривается внесение поправок в Конституцию, которые касаются административно-территориального устройства Украины. При этом в тексте нет упоминаний об особом статусе Донбасса. О том, что он будет учтен именно в данном законе, накануне встречи в «нормандском формате» заявляли украинские власти.

В 2015 году Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции законопроект по децентрализации власти. Кроме того, суд счел конституционной норму о том, что особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом.

Действующий на Украине закон об особом статусе Донбасса был принят в октябре 2014 года. Он предполагает временное введение особого порядка местного самоуправления и прописывает порядок проведения выборов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти
Зеленский внес в Раду законопроект по децентрализации власти
Киев отказался от федерализации Украины
Другие материалы рубрики
Россия00:04Сегодня

«Женщины стали писать, что я не мужик»

Каково быть в России отцом в декрете
13:12Сегодня

Песков ответил на вопрос о планах Путина на Новый год

12:44Сегодня

Студентка СПбГУ плюнула в лицо двум членам комиссии по этике за грубость

12:35Сегодня

Родители брошенного на трассе ребенка обвинили спасшую его россиянку в похищении

Россия00:0311 декабря

«Война — это, сука, страшно»

25 лет назад российские солдаты вошли в Чечню. За что они сражались и умирали?
12:00Сегодня

В смерти заснувшего на скамейке российского подростка заподозрили наркотики

11:50Сегодня

В Совфеде оценили место России в рейтинге могущественных стран

11:26Сегодня

Родители мальчика с вросшей в колени гречкой отказались считать наказание пыткой

Россия18:5010 декабря
Юрий Лужков

Дорогой москвич

Умер Лужков. Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые, но всегда хотел большего
11:19Сегодня

Раздетых российских школьников заставили прыгать из окна в снег на учениях

10:35Сегодня

Полиция потеряла «самую красивую наркоманку России»

09:49Сегодня

Россиянам рассказали о погоде в январе

Россия
В Кремле прокомментировали закон о децентрализации власти на Украине
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
Песков ответил на вопрос о планах Путина на Новый год
и. Входит в состав Северного флота, флагман ВМФ РФ. Находясь в седьмом по счету дальнем походе, в ноябре 2016 г. - январе 2017 г. крейсер впервые принял участие в боевых действиях - палубные истребители корабля наносили удары по инфраструктуре террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ) на территории Сирии. Лев Федосеев/ТАССНа крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
Огнем охвачен весь энергоотсек. Есть пострадавшие
Студентка СПбГУ плюнула в лицо двум членам комиссии по этике за грубость
«Война — это, сука, страшно»
25 лет назад российские солдаты вошли в Чечню. За что они сражались и умирали?
Родители брошенного на трассе ребенка обвинили спасшую его россиянку в похищении
Все материалы
Мир
НАТО ответит на небывалую активность российских подлодок
Ким за Кимом
Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет
Россиян поймали с огромной суммой фальшивых денег в аэропорту Ливана
A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
Асад обвинил США и Турцию в незаконной торговле сирийской нефтью
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
Асад назвал «реальную цифру» американских военных в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Зеленского обвинили в строительстве «нью СССР»
«Ни жалости, ни пощады»
Как эстонская полиция помогла нацистам превратить страну в концлагерь и уничтожить всех евреев
Донбасс предложил Украине обсудить особый статус
Протестующие в Грузии переносят знак, отмечающий границу Южной ОсетииРазбирают по кускам
Страны бывшего СССР предъявляют права на российские территории. На каком основании?
Глава МВД Эстонии пояснил свои слова о финском правительстве кухарок
Нормандская заморозка
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Почему для Путина и Зеленского они стали успешными?
На Украине заявили о придуманных в Кремле минских соглашениях
Все материалы
Экономика
Opel вернется в Россию
Егор ГайдарШоковый терапевт
Кто привел Россию к капитализму и кого страна винит во всех бедах?
Перемирие США и Китая поставили под сомнение
Добрались
В российских регионах отремонтируют и построят тысячи мостов. Они обойдутся в триллион рублей
Придуман способ увеличить пенсии россиян
Церемония, посвященная дебюту первичного публичного размещения акций Saudi Aramco (IPO) на саудовской фондовой биржеС протянутой трубой
Как арабская нефтяная компания обогнала Apple с Microsoft и стала самой дорогой в мире
Названы регионы для вывоза московского мусора
Все материалы
Силовые структуры
Российский пенсионер устроил засаду на балконе и открыл стрельбу из «Сайги»
Илья СимонияНепрощенный
Главный враг криминальных королей России вернул себе титул вора. Преступный мир ждут перемены
Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Сотрудники ФСБ изъяли у лидера преступной группы компоненты взрывного устройства
Дмитрий ЗахарченкоВыжали все сроки
Главарь самой мощной банды 90-х, полковник-миллиардер и Кокорин с Мамаевым: кто сел и вышел в 2019-м
Полицейские застрелили порезавшего мать буйного россиянина
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта причина смертоносной жары по всей Земле
Снежное побоище
Как северный народ сражался за свою родину против Сталина и дорого заплатил за свободу
Опровергнуто существование гигантских морских чудовищ
Потратили впустую
Провал Кодзимы, возвращение Вина Дизеля и благодарность Цою: объявлены главные игры года
Решена загадка каменных истуканов на острове Пасхи
From left: U.S. Navy Vice Admiral William H. P. Blandy (1890 - 1954), his wife, and Rear Admiral Frank J. Lowry (1888 - 1955) cut a cake made in the shape of a mushroom cloud formed by the explosion of an atom bomb at a reception for Operation Crossroads, a U.S. program that tests nuclear weapons, Washington, D.C., November 6, 1946. (Photo by Stock Montage/Getty Images)Секс, радиация, рок-н-ролл
Как американцы полюбили ядерную бомбу и превратили ее в культ
Обновление iOS ускорило старые iPhone
Все материалы
Спорт
14-летняя американская фигуристка нацелилась на рекорд Трусовой
Алина Загитова«Все, что можно, я выиграла»
Загитова ушла из спорта, потому что не хочет соревноваться. Но обещала вернуться
Бывший тренер российских биатлонисток нашел в действиях WADA политический след
Наших бьют
Российские клубы провалились в еврокубках. Такого не было почти 20 лет
Бьорндален обеспокоился судьбой «чистых» российских спортсменов
«Мы — самая опозорившаяся страна в истории спорта»
WADA не пощадило Россию. Спортсмены снова остались без флага и гимна
Ибрагимович задумался о возвращении в АПЛ
Все материалы
Культура
Новый возлюбленный Мадонны оказался моложе певицы на 35 лет
Без Сарика в голове
Андреасян годами снимает провальное кино. Почему государство дает миллионы на его фильмы?
Валерия пожаловалась на экстремальные российские дороги после трех ДТП сына
«Я подумал, что это какая-то ошибка»
Что заставляет детей подавать в суд на своих родителей?
Умер один из пионеров электронной музыки и автор хита Popcorn
Цвет женщины
Как британский фотограф покорил мир и размыл грань между коммерцией и искусством
Вайнштейн потребовал помнить о его вкладе в карьеру женщин
Все материалы
Интернет и СМИ
Еврейку раскритиковали за шутку о «чистокровных евреях»
«Я просто плакал. Я ждал смерти сына»
Сквозь насилие, боль и страдания: выдающиеся истории со всего мира глазами очевидцев
Соведущего Малышевой не пустили в Россию
«Нельзя верить даже своим глазам»
 
Раскрыты самые ненадежные пароли года
«Анархия и безумие просто зашкаливали»
 
В России задумали создать аналог YouTube
Все материалы
Ценности
Скарлет Йоханссон вышла в свет в наряде российского бренда
БейонсеБлиже к коже
Человечество изобрело перчатки для работы и войны. И сделало из них сексуальный фетиш
Самая красивая женщина в мире расстегнула рубашку на новом откровенном селфи
Модные всадники
Пасти коров и сражаться с койотами: как одежда для фермеров покорила весь мир
Раскрыта новая «стройнящая» тело поза на пляжном фото
Нержавеющая леди
Скромные наряды и роскошные похороны: как жила Маргарет Тэтчер
Астролог предрекла спрос на татуаж и татуировки в 2020 году
Все материалы
Путешествия
Бьющая из-под крыла летящего пассажирского самолета струя попала на видео
Великая матерая земля
200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
Невменяемый российский турист принял полицейского за обезьяну и бросился на него
«Здесь нет законов»
Россиянин очутился в закрытой от всего мира африканской деревне. Чужакам сюда просто так не попасть
Сдувающий туриста с дороги ураганный ветер попал на видео
Гуляш, бани и руины
Чем живет Будапешт и что там делать российскому туристу?
Самолет вернулся в российский аэропорт из-за заболевшего пассажира
Все материалы
Из жизни
В Англии сотрудникам разрешили брать «похмельные отгулы»
«Сияя сами, мы помогаем другим»
Выбрана новая «Мисс мира». Кто она и как хочет помочь женщинам?
Семилетняя дочь спасла жизнь матери с помощью видео на YouTube
Джек Роланд Мерфи«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»
Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
Девочка показала неприличный жест на детском утреннике и рассмешила зрителей
Зозибини ТунциВышла во всей красе
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Покусанной моделью женщине понадобилась прививка от столбняка
Все материалы
Тест-драйв Changan CS35Plus
Еще один китайский кроссовер проверяет живучесть наших стереотипов
Автомобили Юрия Лужкова
От Москвича до кабриолета за миллион долларов
Классика легкосплавных дисков
15 вариантов колес, которые добавляют машинам 100500 пунктов красоты
Первый тест купе-кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe
По праву ли новый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe носит шильдик AMG?
Opel вернулся в Россию с двумя моделями
В России стартуют продажи самого быстрого Bentley Bentayga
Новую Kia Optima не будут продавать таксистам
Все материалы
Дом
В «Москва-Сити» нашли израильский след
Гнут свою линию
Где искать лучшие здания 2019 года: от Гарварда до Якутска
В Москве признали неадекватными цены на квартиры из 90-х
Здесь был Юра
Самые яркие проекты эпохи Лужкова: от Петра I до «Яйца»
Найдена самая дешевая «трешка» Москвы
Некрасиво получилось
Чем живет самый неблагополучный район Москвы
Аварийные дома предложили расселять по ипотеке
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
На Дальнем Востоке утвердили льготную ипотеку
На Ямале откроют выставку о династии Романовых
В Поволжье перевыполнили план по ремонту дорог
Минприроды предложило не жалеть денег на тушение лесных пожаров
Все материалы