В Кремле прокомментировали закон о децентрализации власти на Украине

Изменения Конституции Украины необходимо очень внимательно изучить на предмет соответствия минским договоренностям и «формуле Штайнмайера». Об этом в понедельник, 16 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закон о децентрализации власти на Украине. Его слова приводит «Интерфакс».

«Здесь нет ничего такого, что может толковаться двояко, что может дискутироваться. Есть минские договоренности. В Париже [на саммите "нормандской четверки"] именно в преамбуле стороны подтвердили свою приверженность минским договоренностям», — заключил представитель главы государства.

Ранее 16 декабря Верховная Рада обнародовала президентский законопроект о децентрализации власти. Документом предусматривается внесение поправок в Конституцию, которые касаются административно-территориального устройства Украины. При этом в тексте нет упоминаний об особом статусе Донбасса. О том, что он будет учтен именно в данном законе, накануне встречи в «нормандском формате» заявляли украинские власти.

В 2015 году Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции законопроект по децентрализации власти. Кроме того, суд счел конституционной норму о том, что особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом.

Действующий на Украине закон об особом статусе Донбасса был принят в октябре 2014 года. Он предполагает временное введение особого порядка местного самоуправления и прописывает порядок проведения выборов.

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