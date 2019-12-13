Зеленский внес в Раду законопроект по децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Об этом сообщается на сайте парламента.

Текст законопроекта пока не обнародован. Документ получен парламентом и передан на рассмотрение руководству.

В 2015 году Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции законопроект по децентрализации власти. Кроме того, суд счел конституционной норму о том, что особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом.

В то же время тогдашний президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента доработанные поправки к Основному закону, которые предусматривают особый порядок местного самоуправления на территории некоторых районов Донецкой и Луганской областей, но не предоставляют им никакого отдельного статуса. Верховная Рада большинством голосов приняла решение направить президентский проект изменений на проверку в Конституционный суд Украины.

Действующий на Украине закон об особом статусе Донбасса был принят в октябре 2014 года. Он предполагает временное введение особого порядка местного самоуправления и прописывает порядок проведения выборов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!