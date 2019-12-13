В Донбассе заявили о возвращении украинских военных на позиции

Украинские военные вернулись на участок разведения сил и средств от линии соприкосновения в районе населенного пункта Станица Луганская в Донбассе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Народную милицию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

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В ведомстве заявили о возвращении на ранее оставленные позиции 46-й бригады Вооруженных сил Украины. Власти ЛНР считают это прямым нарушением договоренностей, достигнутых трехсторонней контактной группой в сентябре 2016 года. Подписанное сторонами рамочное решение запрещает нахождение военнослужащих на участках разведения войск.

В Народной милиции ЛНР также отметили, что данная информация подтверждается в отчетах наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассчитал срок, который потребуется для полного разведения войск в Донбассе. По его словам, процесс может занять 20 лет, поэтому он призвал стороны постараться раньше решить конфликт в Донбассе. Зеленский считает, что развести силы и средства можно за «шесть-восемь лет», если делать это быстрее и «большими участками».

9 декабря в Париже, на состоявшемся впервые за три года саммите «нормандской четверки» стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса.

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