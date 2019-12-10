Украина допустила срыв договоренностей «нормандского саммита»

Процесс урегулирования конфликта в Донбассе не будет быстрым, сейчас сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей «нормандского саммита». Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook.

По его словам, нарушение принятых на встрече лидеров «нормандской четверки» решений может произойти на любом этапе. Министр отметил, Украина на переговорах в Париже показала всему миру, что будет бороться за возвращение «своих территорий», в том числе на дипломатическом фронте.

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При этом глава оборонного ведомства добавил, что официальный Киев не пойдет на уступки территориями, интересами людей и целостностью Украины. Загороднюк отметил, что на саммите была создана позиция для проведения дальнейших переговоров, основой которых должна являться территориальная целостность Украины и принцип «безопасность, суверенитет и территориальная целостность — в первую очередь».

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Вопрос особого статуса территории на переговорах затронут не был.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца в Берлине.

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