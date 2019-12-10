В Киеве оценили итоги переговоров в Париже

Проведение «нормандского саммита» является дипломатическим успехом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

По словам главы правительства, участие официального Киева в переговорах после длительного перерыва стало большим прогрессом для урегулирования конфликта в Донбассе. Гончарук заявил, что украинский лидер продолжит бороться за мир и «за возвращение территории Украины».

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Премьер считает, что самым главным из достигнутых на саммите договоренностей является обмен заключенных и удерживаемых лиц по принципу «всех на всех», начиная со «всех установленных на всех установленных». Он отметил, что «72 украинца могут скоро вернуться домой».

Гончарук добавил, что открытым остается вопрос восстановления Киевом контроля над участком российско-украинской границы в Донбассе. «Позиция Украины — сначала полная безопасность, которая не может существовать без контроля над границей. Затем выборы. Эта тема снова будет на повестке дня следующей встречи через 4 месяца», — написал он.

Вместе с тем в своем Telegram-канале украинский политик, оценивая итоги переговоров, подчеркнул, что «команда президента Владимира Зеленского в Париже сделала серьезный шаг к завершению войны в Донбассе».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит прошел в понедельник, 9 декабря, в Париже. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца в Берлине.

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