На Украине заявили о придуманных в Кремле минских соглашениях

Лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук призвал власти страны принять общий план деоккупации Донбасса, отличный от минских соглашений. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам политика, сейчас киевские власти следуют плану урегулирования конфликта в Донбассе, который «придумали в Кремле и продавили в Минске, дополнив неприемлемой "формулой Штайнмайера"». Вакарчук заявил, что Украина должна изменить положение дел.

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«Почему, господин президент, мы продолжаем обсуждать "политическое урегулирование"?», — написал он, обращаясь к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Вакарчук считает, что задачей Украины является достижение «полного, всеобъемлющего, продолжительного прекращения огня», а также возвращение украинских пленных и заложников. Политик заявил, что план деоккупации должен включать политический, экономический и социальный блоки, а также учитывать вопросы обеспечения безопасности в Донбассе.

«Мы уже работаем над таким планом, и будем готовы представить его обществу, политическим силам и международным партнерам», — резюмировал лидер «Голоса».

Ранее 16 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе нуждаются в адаптации. По его словам, речь не идет о полном пересмотре договоренностей. Однако он назвал их нереальными из-за терминологических и хронологических недостатков.

В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения. Его также подписали представители ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия. Киев взял на себя обязательства провести политические реформы и предоставить региону особый статус. Власти Украины подтвердили приверженность минским соглашениям на «нормандском саммите» в Париже 9 декабря.

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