На Украине раскрыли план по введению «формулы Штайнмайера» в законодательство

«Формула Штайнмайера» может стать частью закона об особом статусе Донбасса. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в интервью УНИАН.

По словам Пристайко, в нынешней редакции закона она отсутствует, так как до 31 декабря, когда истекает срок его действия, власти не успевают внести необходимые изменения.

Пристайко отметил, что «формула Штайнмайера» согласована украинской властью, вопрос лишь в конкретной имплементации ее в законодательство. «Мы готовы сделать этот шаг, введя ее в украинское законодательство, и скорее всего, это будет интегрировано в закон об особом статусе», — сказал он.

«Формула Штайнмайера» — это документ, определяющий механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Предоставление особого статуса самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) на постоянной основе прописано в пункте номер 11 минских соглашений и, согласно протоколу, должно осуществляться после вывода вооружения из зоны конфликта, восстановления социально-экономических связей региона с остальной территорией Украины и обмена пленными. Особый статус предполагает культурно-языковую автономию, амнистию и расширенные полномочия для представителей местного самоуправления.

Действующий на Украине закон об особом статусе Донбасса был принят в октябре 2014 года. Он предполагает временное введение особого порядка местного самоуправления и прописывает порядок проведения выборов.

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