На Украине заявили о давно прописанной в законе о Донбассе «формуле Штайнмайера»

«Формула Штайнмайера» давно прописана в законе об особом статусе Донбасса, но звучит она немного иначе. Об этом в интервью «Левому берегу» заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе Алексей Резников.

«Написано, в пунктах статьи со второго по девятый, а они переписаны с примечаний и с комплекса мер, статьи 11. Вот все-все-все: про амнистию, про народную милицию и прочее. Там написано, что они вступают в силу сразу после проведения выборов», — уточнил он, отметив, что «формула Штайнмайера» — «придуманное стандартное название».

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Ранее в декабре помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что «формула Штайнмайера» будет имплементирована в действующий закон об особом статусе Донбасса уже после его принятия. По его словам, действующий сейчас в стране закон будут продлевать, а в начале 2020 года будут предложены изменения к нему.

«Формула Штайнмайера» — это документ, определяющий механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Предоставление особого статуса самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) на постоянной основе прописано в пункте номер 11 минских соглашений и, согласно протоколу, должно осуществляться после вывода вооружения из зоны конфликта, восстановления социально-экономических связей региона с остальной территорией Украины и обмена пленными. Особый статус предполагает культурно-языковую автономию, амнистию и расширенные полномочия для представителей местного самоуправления.

Действующий на Украине закон об особом статусе Донбасса был принят в октябре 2014 года. Он предполагает временное введение особого порядка местного самоуправления и прописывает порядок проведения выборов.

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