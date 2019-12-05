Киев нашел применение «формуле Штайнмайера»

«Формула Штайнмайера» будет имплементирована в действующий закон об особом статусе Донбасса уже после его принятия. Об этом заявил журналистам помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает ТАСС.

По его словам, действующий сейчас на Украине закон будут продлевать. Его внесут на рассмотрение парламента по итогам встречи в «нормандском формате», которая пройдет 9 декабря. «А в начале следующего года мы готовы предложить изменения к этому закону», — сказал помощник президента.

Ермак добавил, что, помимо «формулы Штайнмайера» будут и другие поправки, но не уточнил деталей.

Также представитель Зеленского заявил, что Украина готова выполнить пункт минских соглашений о проведении конституционной реформы и предоставлении неподконтрольным территориями Луганской и Донецкой областей особых полномочий. Однако Ермак подчеркнул, что речь не идет о федерализации или автономии.

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В октябре участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Однако националистически настроенная часть украинского общества расценила подписание документа как капитуляцию, устроив массовые протесты.

Предоставление особого статуса самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) на постоянной основе прописано в пункте номер 11 минских соглашений и, согласно протоколу, должно осуществляться после вывода вооружения из зоны конфликта, восстановления социально-экономических связей региона с остальной территорией Украины и обмена пленными. Особый статус предполагает культурно-языковую автономию, амнистию и расширенные полномочия для представителей местного самоуправления.

Действующий на Украине закон об особом статусе Донбасса был принят в октябре 2014 года. Он предполагает временное введение особого порядка местного самоуправления и прописывает порядок проведения выборов.

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