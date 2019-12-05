Украина пригрозила отгородиться от Донбасса стеной

Украина отгородится стеной от неподконтрольных территорий Донбасса, если Россия не согласится на прекращение огня и обмен пленными на саммите в «нормандском формате». Об этом заявил советник президента Украины Андрей Ермак, передает Reuters.

По его словам, если Россия не хочет договариваться с украинскими властями, то Киев построит стену, и «жизнь будет продолжаться». «К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта», — заявил Ермак на форуме в Лондоне.

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3 декабря сообщалось, что в ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса. Содержание сценариев не раскрывается. Известно лишь, что во время их обсуждения и изучения деталей Зеленский четко указал на недопустимость решения проблемы военным путем. По его словам, мира на востоке Украины необходимо достичь политико-дипломатическими методами.

Ранее Зеленский заявил, что он не согласен с заключенными в 2015 году минскими соглашениями. В частности, украинского лидера не устраивает прописанный в договоренностях порядок урегулирования конфликта.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти инициировали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

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