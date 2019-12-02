Зеленский призвал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский призвал бороться за жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые «потерялись» в связи с произошедшими с 2014 года событиями. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам украинского лидера, социологические данные, согласно которым большинство жителей Донбасса хотят жить в России, не являются правдивыми. «Я верю и знаю, что там есть люди, которые за Украину», — сказал Зеленский.

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При этом он заявил, что «потерявшихся» жителей Донбасса нужно вернуть. Такими Зеленский считает тех украинских граждан, которые обрели российский паспорт и получают социальную поддержку как от Украины, так и от России.

«Но я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими», — заявил президент Украины. Он отметил, что «те, кто за Россию», вольны делать свой выбор и могут уехать. «Россия в настоящее время раздает нелегальные российские паспорта [жителям ДНР и ЛНР]. Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить», — пояснил Зеленский.

Президент заключил, что считает неправильным и несправедливым, если на Украине кто-то говорит, что он гражданин России и украинская территория — «его земля».

Ранее украинский лидер заявил, что никогда не начнет силовую операцию по возвращению Донбасса, поскольку из-за этого может разразиться «тотальная война» в Европе. По словам Зеленского, призывы начать войну в Донбассе инспирируются людьми, ранее находившимися у власти.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, а контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины.

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