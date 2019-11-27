Украина признала дипломатию единственным путем возвращения Донбасса

Дипломатический путь является единственно возможным для возвращения Донбасса в состав Украины. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает «Укринформ».

По его словам, Украина сейчас находится в тяжелом положении, поскольку в стране продолжается война и борьба за возвращение Донбасса. «Я хотел бы вас заверить, что мы приложим максимум усилий, и для себя принимаем как единственно возможный путь — это дипломатический путь решения этой проблемы», — заявил Разумков.

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При этом он отметил, что существуют «красные линии», которые власти Украины не переступят. По словам Разумкова, не может быть «торговли своими территориями и своими гражданами». Он подчеркнул, что это является принципиальной позицией Киева.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что у Украины есть четкие «красные линии» относительно процесса урегулирования конфликта в Донбассе. По его словам, Украина не согласится на федерализацию в качестве условия для возвращения региона. Он также отметил, что местные выборы в Донбассе будут проводиться под наблюдением и по правилам ОБСЕ, когда ситуация с безопасностью это позволит.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, а контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины.

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