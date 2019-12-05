Москва ответила на угрозу Киева отгородиться от Донбасса

Заявление Киева о том, что Украина отгородится от Донбасса, если Россия не согласится на прекращение огня и обмен пленными на саммите в «нормандском формате», — контрпродуктивно. Об этом заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко, его слова приводит «Интерфакс».

По мнению Руденко, «попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях» не могут быть полезны накануне встречи лидеров стран в Париже. Он также считает, что такие заявления вызывают вопросы относительно реальных намерений Украины на предстоящем саммите, который запланирован на 9 декабря.

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Дипломат добавил, что для России основная задача саммита — подтверждение приверженности Киева, Донецка и Луганска минским договоренностям.

Ранее советник президента Украины Андрей Ермак на форуме в Лондоне заявил, что если Россия не хочет договариваться с украинскими властями, то Киев построит стену, и «жизнь будет продолжаться». По его словам, Украина будет жить по сценарию замороженного конфликта.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями, которые были заключены в 2015 году. В частности, его не устраивает порядок урегулирования конфликта. Украинский лидер при этом отмечал, что мира на востоке страны необходимо достичь политико-дипломатическими методами.

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