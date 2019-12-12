Зеленский пообещал изменить минские соглашения

Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

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По его словам, пересмотру подлежат некоторые положения договоренностей. «Хотя это и сложно, мы сможем и должны это сделать», — пообещал он. Украинский лидер также отметил, что никогда бы не подписался под нынешними договоренностями, как это сделал предыдущий президент Петр Порошенко.

Ранее Зеленский признался, что считает минские соглашения дипломатическим поражением Украины. По его мнению, вопрос с получением Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе должен быть решен до проведения на территориях самопровозглашенных республик выборов, а не так, как прописано в договоренностях.

В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения. Его также подписали представители ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев же взял на себя обязательства провести политические реформы и предоставить региону особый статус.

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