Украина предложит «нормандской четверке» изменить минские соглашения

На следующей встрече лидеров стран «нормандской четверки» Украина предложит внести изменения в текст «минских соглашений». Об этом в эфире «Громадське» сообщил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников.
По его словам, эти предложения Киев намерен подготовить в течение следующих четырех месяцев. Подготовленные правки перед тем, как представить их на нормандском саммите, планируется сначала обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел Германии, Франции и России.
Резников считает, что пересмотр минских соглашений является абсолютно необходимым для того, чтобы «они сработали».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что считает минские соглашения дипломатическим поражением Украины. По его мнению, вопрос с получением Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе должен быть решен до проведения на территориях самопровозглашенных республик выборов, а не так, как прописано в договоренностях.
Последняя встреча нормандской четверки состоялась 9 декабря в Париже. По ее итогам лидеры стран приняли коммюнике из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение». Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца, в Берлине. По словам Зеленского, на ней будет обсуждаться вопрос границы.
В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения. Его также подписали представители ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев же взял на себя обязательства провести политические реформы и предоставить региону особый статус.