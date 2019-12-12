Украина предложит «нормандской четверке» изменить минские соглашения

На следующей встрече лидеров стран «нормандской четверки» Украина предложит внести изменения в текст «минских соглашений». Об этом в эфире «Громадське» сообщил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников.

По его словам, эти предложения Киев намерен подготовить в течение следующих четырех месяцев. Подготовленные правки перед тем, как представить их на нормандском саммите, планируется сначала обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел Германии, Франции и России.

Резников считает, что пересмотр минских соглашений является абсолютно необходимым для того, чтобы «они сработали».

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что считает минские соглашения дипломатическим поражением Украины. По его мнению, вопрос с получением Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе должен быть решен до проведения на территориях самопровозглашенных республик выборов, а не так, как прописано в договоренностях.

Последняя встреча нормандской четверки состоялась 9 декабря в Париже. По ее итогам лидеры стран приняли коммюнике из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение». Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца, в Берлине. По словам Зеленского, на ней будет обсуждаться вопрос границы.

В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения. Его также подписали представители ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев же взял на себя обязательства провести политические реформы и предоставить региону особый статус.

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