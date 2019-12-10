Порошенко обвинили в госизмене за подписание минских соглашений

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало уголовное производство в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко по факту возможного совершения им государственной измены при подписании минских соглашений. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

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Речь идет о совершении Порошенко действий, которые нанесли вред государственному суверенитету, территориальной целостности Украины, а также обороноспособности и безопасности страны.

Уголовное дело открыто ГБР по заявлению самого Портнова. В нем указывается, что последствием переговоров с участием Порошенко о выполнении минских соглашений стала «фактическая легализация руководителей оккупированных территорий (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — прим. «Ленты.ру»)».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что считает минские соглашения дипломатическим поражением Украины. По его мнению, вопрос с получением Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе должен быть решен до проведения на территориях самопровозглашенных республик выборов, а не так, как прописано в договоренностях.

В августе бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения. Его также подписали представители ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев же взял на себя обязательства провести политические реформы и предоставить региону особый статус.

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