Порошенко назвал себя автором минских соглашений

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По словам политика, во время пребывания на посту главы государства его часто критиковали за микроменеджмент — чрезмерное стремление контролировать работу своих подчиненных. Экс-президент признался, что действительно выполнял многие функции самостоятельно, поскольку не мог поручить помощникам важные государственные вопросы. К примеру, при получения томоса об автокефалии для Православной церкви Украины Константинопольский патриархат отказывался вести переговоры с украинскими иерархами, отметил Порошенко.

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Этот же подход политик использовал при подписании соглашений о деэскалации конфликта в Донбассе. «Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент, потому что мы вдвоем писали. Если говорить о какой-то своей принципиальной позиции, то не ошибается тот, кто ничего не делает. Я много сделал и, возможно, много ошибался. Но я искренне стремился, стремлюсь и буду стремиться к успеху моей страны», — отметил экс-президент.

Ранее 1 августа Порошенко заявил, что впервые соглашение о деэскалации конфликта в Донбассе было подписано 5 сентября 2014 года в Кардиффе на саммите НАТО, а не в Минске.

В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как Минские соглашения. Его также подписали представители ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.

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