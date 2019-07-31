США отказали Украине в расширении «нормандского формата»

США дали понять властям Украины, что расширения «нормандского формата» в переговорах по Донбассу не будет. Об этом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Безсмертный, передает РИА Новости.

«Они дали понять: на данный момент расширение невозможно. По мнению американцев, спецпредставителя в Украине достаточно», — заявил он. Дипломат отметил, что Москва и Вашингтон начали двусторонние стратегические консультации, что также может повлиять на ситуацию в регионе.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу, чтобы обсудить, «чей Крым и кого там нет на Донбассе». Он также отметил, что встреча должна пройти в присутствии президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, а также глав правительств Великобритании и Германии Терезы Мэй и Ангелы Меркель.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение в регионе режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

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