Россия заявила о готовности Украины выполнять Минские соглашения

Есть все основания полагать, что новое руководство Украины будет выполнять минские соглашения. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

С таким заявлением Лавров выступил в Кенигсвинтере на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Хайко Маасом. «Есть основания полагать, что, в отличие от режима [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, новая команда будет стремиться по-честному выполнять Минские договоренности», — сказал он.

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Президент Украины Владимир Зеленский 5 июля заявил, что он и его команда готовы выполнить все пункты минских соглашений. Зеленский отметил, что ни он сам, ни кто-либо из его команды не подписывали текст минских соглашений. Несмотря на это, он заявил о намерении «делать все, что написано в минских договоренностях». По его словам, все это делается ради того, чтобы на Украине был мир.

В начале июля президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров прекратить возлагать на Москву полную ответственность за соблюдение Минских соглашений. Российский лидер подчеркнул, что для выполнения Минских соглашений необходимо отменить указ экс-президента Украины Петра Порошенко об экономической блокаде Донбасса, однако сам Путин не может сделать этого за Киев.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Второе минское соглашение) был согласован на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года президентами России, Украины, Франции и канцлером Германии. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.

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