ДНР оценила стремление Украины получить контроль над границей с Россией

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о стремлении получить контроль над границей с Россией с помощью изменения минских соглашений. Его слова передает «Интерфакс».

По словам Пушилина, слова Зеленского противоречат минским соглашениям. «Мы уже многократно говорили, но если украинский президент такой непонятливый, повторяем еще раз: никакого контроля над границей между республиками [ДНР и ЛНР] и Россией Киев не получит», — заявил он, отметив, что об этом уже упоминал российский лидер Владимир Путин.

Причиной подобных заявлений со стороны украинского президента Пушилин назвал страх перед возможными волнениями в стране. Лидер ДНР добавил, что конструктивно решить конфликт в Донбассе не получится до того момента, пока Украина не перестанет избегать взятых на себя обязательств.

Ранее Владимир Зеленский признался, что считает минские соглашения дипломатическим поражением Украины. По его мнению, вопрос с получением Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе должен быть решен до проведения на территориях самопровозглашенных республик выборов, а не так, как прописано в договоренностях.

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