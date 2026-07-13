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Силовые структуры
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10:36, 13 июля 2026Силовые структуры

Готовившиеся для атак на российские аэродромы дроны попали на видео

ФСБ показала видео дронов, которые готовили для атак на российские аэродромы
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

box#4346432

ФСБ показала видео дронов, которые готовились для атак на российские аэродромы. Видео делится ТАСС.

На кадрах показана слежка за пособником Киева. Мужчина заезжает в лесополосу, а потом едет в гараж, где собирает дроны. На полу видно большое количество дронов. Далее на видео попало его задержание. На следующих кадрах видна слежка за другими агентами Украины. После более детально демонстрируются сами дроны.

Спецслужбы Украины планировали атаковать аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области. FPV-дроны были доставлены в Брянскую область с помощью беспилотников и аэростатов.

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