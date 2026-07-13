Готовившиеся для атак на российские аэродромы дроны попали на видео

ФСБ показала видео дронов, которые готовили для атак на российские аэродромы

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ФСБ показала видео дронов, которые готовились для атак на российские аэродромы. Видео делится ТАСС.

На кадрах показана слежка за пособником Киева. Мужчина заезжает в лесополосу, а потом едет в гараж, где собирает дроны. На полу видно большое количество дронов. Далее на видео попало его задержание. На следующих кадрах видна слежка за другими агентами Украины. После более детально демонстрируются сами дроны.

Спецслужбы Украины планировали атаковать аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области. FPV-дроны были доставлены в Брянскую область с помощью беспилотников и аэростатов.