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10:37, 13 июля 2026Наука и техника

SpaceX анонсировала 13-е летные испытания Starship

SpaceX: 13-е летные испытания системы Starship состоятся 16 июля
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Steve Nesius / Reuters

13-е летные испытания многоразовой системы Starship состоятся 16 июля. Об этом со ссылкой на компанию SpaceX сообщает SpaceNews.

В компании уточнили, что 13-я миссия продлится около часа, в течение которого планируется вывести на низкую околоземную орбиту (НОО) 20 спутников Starlink третьего поколения.

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Ранее сайт Space.com со ссылкой на астронома Джонатана Макдауэлла сообщил, что SpaceX планирует вывести на НОО около 100 000 спутников Starlink третьего поколения.

12-е летные испытания системы Starship состоялись в мае.

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