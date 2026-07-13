SpaceX анонсировала 13-е летные испытания Starship

13-е летные испытания многоразовой системы Starship состоятся 16 июля. Об этом со ссылкой на компанию SpaceX сообщает SpaceNews.
В компании уточнили, что 13-я миссия продлится около часа, в течение которого планируется вывести на низкую околоземную орбиту (НОО) 20 спутников Starlink третьего поколения.
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Ранее сайт Space.com со ссылкой на астронома Джонатана Макдауэлла сообщил, что SpaceX планирует вывести на НОО около 100 000 спутников Starlink третьего поколения.
12-е летные испытания системы Starship состоялись в мае.